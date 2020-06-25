Грызлов заявил, что цель Киева — продление санкций против России

Лидия Мартынова

Есть ощущение, что цель Киева - не урегулирование конфликта и реинтеграция Донбасса, а продление санкций против России, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам заседания группы.

"В центре внимания сегодняшнего заседания контактной группы были краеугольные вопросы урегулирования конфликта в Донбассе – закон об особом статусе и меры контроля за прекращением огня", - рассказал Грызлов журналистам.

По его словам, Украина в очередной раз затягивает принятие необходимых решений.

"Складывается впечатление, что главная цель Киева на переговорах – не комплексное политическое урегулирование и не реинтеграция Донбасса. Нам известна эта позиция руководства Украины, - сохранить санкции против России под любым предлогом", - сказал Грызлов.