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Грызлов заявил, что цель Киева — продление санкций против России

Грызлов заявил, что цель Киева — продление санкций против России
Есть ощущение, что цель Киева - не урегулирование конфликта и реинтеграция Донбасса, а продление санкций против России, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам заседания группы.

"В центре внимания сегодняшнего заседания контактной группы были краеугольные вопросы урегулирования конфликта в Донбассе – закон об особом статусе и меры контроля за прекращением огня", - рассказал Грызлов журналистам.

По его словам, Украина в очередной раз затягивает принятие необходимых решений.


"Складывается впечатление, что главная цель Киева на переговорах – не комплексное политическое урегулирование и не реинтеграция Донбасса. Нам известна эта позиция руководства Украины, - сохранить санкции против России под любым предлогом", - сказал Грызлов.

# В мире
По материалам: ria.ru

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