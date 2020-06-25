ХАМАС будет считать аннексию Западного берега объявлением войны
Сегодня, 15:56 Лидия Мартынова
Движение ХАМАС будет считать израильскую аннексию объявлением войны против палестинцев, сообщил представитель военизированного крыла ХАМАС Абу Обайда.
"Движение исламского сопротивления (ХАМАС) расценивает решение аннексировать Западный берег и Иорданскую долину как объявление войны нашему народу, и мы заставим врага раскаяться за это решение", - заявил Абу Обайда в эфире телеканала "Аль-Акса".
По материалам: ria.ru