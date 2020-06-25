ХАМАС будет считать аннексию Западного берега объявлением войны

Лидия Мартынова

Движение ХАМАС будет считать израильскую аннексию объявлением войны против палестинцев, сообщил представитель военизированного крыла ХАМАС Абу Обайда.

"Движение исламского сопротивления (ХАМАС) расценивает решение аннексировать Западный берег и Иорданскую долину как объявление войны нашему народу, и мы заставим врага раскаяться за это решение", - заявил Абу Обайда в эфире телеканала "Аль-Акса".