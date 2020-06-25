Израиль отказался пускать иностранцев

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Израиль отказался пусть иностранцев, продлив соответствующий запрет до 1 августа: туда могут попасть только его граждане и резиденты. Об этом пишет израильское агентство Ynet в своем Twitter.

Утверждается, что уведомление о продлении запрета получили представители иностранных авиакомпаний. Под исключения попали люди, у которых есть специальное разрешение от израильского управления народонаселения и иммиграции.

В конце мая Минздрав страны предписал обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. За отсутствие маски предусмотрен штраф в 500 шекелей (10 тысяч рублей). Иностранным гражданам запрещено въезжать в Израиль с середины марта. Ограничения связаны с пандемией COVID-19.

По последним данным, в Израиле 22,1 тысяч зараженных. 308 человек погибли, 15,9 тысяч — вылечились.