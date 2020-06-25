Израильские военные не дали проехать колоне премьера Палестины

Лидия Мартынова

Премьеру Палестины Мохаммеду Штайе и его министрам пришлось пешком добираться до деревни Фасаиль на совещание, так как машинам кортежа не дали проехать израильские военные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на палестинскую газету Al-Quds.

Отмечается, что машины премьера и членов его кабинета министров были остановлены в Иорданской долине. Чиновники направлялись на заседание палестинского правительства по обсуждению противодействия планам Израиля по аннексии Иорданской долины.

Сообщается, что Штайе вышел из машины и направился в деревню пешком, остальные министры последовали за ним, заседание в итоге состоялось.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках «сделки века». По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, и намерений менять эту дату нет.