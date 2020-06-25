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"Яндекс" ведет переговоры о выкупе доли Uber в "Яндекс.Такси"

"Яндекс" ведет переговоры о выкупе доли Uber в "Яндекс.Такси"
"Яндекс" ведет переговоры о выкупе доли компании Uber Technologies в "Яндекс.Такси", заявил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

В начале месяца СМИ сообщали, что "Яндекс" рассматривает возможность выкупа доли Uber вместо того, чтобы проводить первичное публичное размещение акций (IPO) этого своего подразделения. Указывалось, что "Яндекс" хочет выкупить всю долю Uber. Ранее Uber оценивал свою долю в совместном предприятии в 1,24 миллиарда долларов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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