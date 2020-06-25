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Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке

Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке
Число жертв коронавирусной инфекции в странах Латинской Америки к октябрю превысит 388 тысяч, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.

Согласно опубликованному на сайте университета прогнозу, к 1 октября число умерших с COVID-19 достигнет отметки в 388 300. Больше всего смертей прогнозируется в Бразилии и Мексике - 166 и 88 тысяч соответственно. В Аргентине, Чили, Колумбии, Эквадоре, Гватемале и Перу число жертв, согласно университету, может превысить 10 тысяч, при этом в 15 странах, включая Парагвай, Уругвай, Белиз ожидается менее тысячи смертей.

# В мире
По материалам: ria.ru

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