Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке

Лидия Мартынова

Число жертв коронавирусной инфекции в странах Латинской Америки к октябрю превысит 388 тысяч, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.

Согласно опубликованному на сайте университета прогнозу, к 1 октября число умерших с COVID-19 достигнет отметки в 388 300. Больше всего смертей прогнозируется в Бразилии и Мексике - 166 и 88 тысяч соответственно. В Аргентине, Чили, Колумбии, Эквадоре, Гватемале и Перу число жертв, согласно университету, может превысить 10 тысяч, при этом в 15 странах, включая Парагвай, Уругвай, Белиз ожидается менее тысячи смертей.