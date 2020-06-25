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Это очень важно. РФ напомнила США о выводе ядерного оружия из Европы

Это очень важно. РФ напомнила США о выводе ядерного оружия из Европы
В ходе переговоров с США в Вене по вопросам стратегической стабильности Москва подчеркнула важность вывода ядерного оружия Соединенных Штатов с территории Европы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


"Вновь подчеркнули важность прекращения практики таких совместных ядерных миссий альянса (НАТО), вывода ядерного оружия США с территории европейских стран на национальную территорию и ликвидацию инфраструктуры для его развертывания в Европе", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности состоялись в Вене 22-23 июня. В них приняли участие замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.


сообщало, что Москва и Вашингтон договорились о новой встрече по стратегическим вооружениям в Вене.
# Россия
По материалам: ria.ru

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