Это очень важно. РФ напомнила США о выводе ядерного оружия из Европы

Лидия Мартынова

В ходе переговоров с США в Вене повопросам стратегической стабильности Москва подчеркнула важность вывода ядерного оружия Соединенных Штатов с территории Европы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





"Вновь подчеркнули важность прекращения практики таких совместных ядерных миссий альянса (НАТО), вывода ядерного оружия США с территории европейских стран на национальную территорию и ликвидацию инфраструктуры для его развертывания в Европе", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности состоялись в Вене 22-23 июня. В них приняли участие замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

сообщало, что Москва и Вашингтон договорились о новой встрече по стратегическим вооружениям в Вене.