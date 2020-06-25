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Кайя Гербер стала блондинкой: первые фото модели в новом образе

Кайя Гербер стала блондинкой: первые фото модели в новом образе

Как только карантин закончился, 18-летняя Кайя Гербер поспешила к колористу. На днях модель продемонстрировала новый цвет волос: звезда стала блондинкой. Папарацци подловили дочь Синди Кроуфорд выходящей из машины около кафе Habana в Лос-Анджелесе, где она обедала вместе со своей семьей.


Фирменная стрижка боб, впрочем, не изменилась. Для своего выхода Гербер выбрала джинсы, футболку и кардиган. Судя по фото, гипс девушке еще не сняли (пять недель назад звезда травмировала руку).


В апрельском интервью Refinery 29 Кайя рассказала, что во время изоляции она прибегла к окрашиванию волос в домашних условиях. Модель призналась, что ей наскучил ее прежний образ, поэтому она решилась на перемены.


Недавно я опубликовала в инстаграме видео, где Одри Хепберн отстригает себе челку, я тоже собираюсь подстричься или покраситься. Не знаю, стоит ли вам повторять за мной, но я просто использовала перекись водорода, воспользовалась советами из интернета. Я нанесла ее на волосы, а затем высушила их феном (нужно было воздействие тепла), таким образом мне удалось чуть-чуть осветлить волосы, всего лишь на пару оттенков,

— говорила она.


Судя по всему, спустя пару месяцев Кайя все-таки решила полностью перейти "на светлую сторону" — только уже при помощи профессионала.


Модель изолировалась с родителями (Синди Кроуфорд и Рэнди Гербером) в Калифорнии и во время карантина развозила еду нуждающимся, которую готовили в ресторане ее отца в Малибу. Звезда также активно поддерживала в социальных сетях и на улицах города движение Black Lives Matter. Она выступала за инициативу превращения годовщины освобождения рабов в Техасе в 1865 году в национальный праздник и отстаивала свою гражданскую позицию.


А вам нравится новый образ модели?


Да, очень по-летнему получилосьНет, темный цвет волос идет звезде большеМне Кайя нравится в любом образе
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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