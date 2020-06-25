Как убыстрить созревание компоста?

Алексей Вольцев

Все мы знаем, как сложно добыть в наше время качественный навоз или другое подобное удобрение. Поэтому, дачники чаще всего, готовят свой компост. Это очень удобно, так как находится место, куда можно убирать сорняки, да еще и с пользой. Но любой компост зреет долго. Обычно ему нужно 2 года, а иногда и больше. Приходится делать несколько больших емкостей, и каждый год накладывать свежую, чтобы компост был постоянно. Но можно применять некоторые хитрости, они помогут быстрейшему созреванию удобрения. А если заложить компостный короб в самом начале лета, то при определенном старании использовать его можно будет уже в следующем году.

Первое правило быстрого компоста — не забрасывайте туда целиком траву, сорняки и другие компоненты. Все нужно измельчать, тогда и процесс пойдет намного быстрее.Чтобы ускорить процесс, яму можно перелопатить. То есть добавить воздуха тем микроорганизмам, которые трудятся над переработкой. Если яма большая, и возможности докопаться до нижнего слоя нет, то вспомните, как наши бабушки запускали воздух в бочку с квашеной капустой. Заострите крепкую палку или возьмите лом, воткните до самого низа ямы и хорошенько покрутите, как бы делая воронку. Такие ямки нужно сделать по всей кучею.





Нельзя допускать пересыхания компоста. Особенно часто это случается, если короб или яма небольшая. В этом случае, время от времени, яму нужно хорошенько поливать. Влага и воздух, это главные составляющие быстрого компоста.Хорошее ускорение придаст полив компостной кучи настоем коровяка или птичьего помета. Не только сам процесс пойдет быстрее, но и в куче появится много полезных элементов, главным из которых является азот.Кто перерабатывает органику в удобрения? Конечно, бактерии. Чтобы увеличить количество этих полезных бактерий, их можно туда добавить. Нам потребуется литр теплой воды, ложка сухих дрожжей, и сахар, примерно стакан. Все очень хорошо размешиваем, даем постоять минут 15-20, затем делаем в куче несколько дырок-углублений и заливаем в них наше чудо средство. Поверьте, вам только кается, что средства мало. Выливая литр на кучу, вы добавляете в нее миллиарды тех самых бактерий.

Вроде бы совсем нехитрые секреты, но они действуют. Если на протяжении сезона помогать компосту, то уже в следующем году вы будете с удобрением