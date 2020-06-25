Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

Вадим Карасев

Телеведущая Тина Канделаки в Youtube-шоу "Подруги" рассказала, что ее домогался экс-президент Грузии Михаил Саакаашвили.

Во время обсуждения темы харассмента журналистка вспомнила об отношениях с ныне украинским политиком.

"У меня есть классическая история, когда меня пытался домогаться Саакашвили. Уже в зрелом возрасте. Там дошло до драки...", — отметила Канделаки.

Она предположила, что ситуация могла быть спровоцирована ее темпераментом.

"Я сказала: поставь меня на место, будь ты проклят. Я уверена, что нога ни одного грузина не ступит на твою могилу, — вспомнила Канделаки разговор с Саакашвили, пояснив, что в Грузии считается почетным, когда прах правителя хоронят под плитой храма Светицховели и по нему потом ходят люди. — Я говорю, даже праха не будет, чтобы нога ступила. И у нас дичайший вышел скандал, меня много лет не впускали в Грузию. Он попытался меня в этом смысле "прохарассить". Но не получилось, мне кажется, он сам испугался".

Телеведущая добавила, что у нее случались и другие конфликты, в которых тоже доходило до драки.

