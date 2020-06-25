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Канделаки заявила о домогательствах со стороны Саакашвили

Канделаки заявила о домогательствах со стороны СаакашвилиФото: @tina_kandelaki

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью YouTube-шоу «Подруги» заявила, что ее домогался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По ее словам, в тот момент дело едва не дошло до драки.

«У меня есть классическая история, когда меня попытался домогаться Саакашвили. Уже как бы в зрелом возрасте», — вспомнила Канделаки, отметив, что у нее случился конфликт с политиком.

«Я не знаю, может это я и это мой характер, и мой темперамент. Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят!"», — рассказала телеведущая.

В разговоре с Саакашвили Канделаки крикнула: «И я уверена, что нога ни одного грузина не вступит на твою могилу». Она объяснила, что в Грузии был обычай хоронить великих правителей в Кафедральном храме Светицховели в Мцхета, чтобы люди ходили по их праху.

В августе прошлого года Канделаки рассказала, что ее домогалась певица Кэти Перри. По словам медиаменеджера, инцидент произошел на закрытой вечеринке и в тот момент поп-звезда была «изрядно навеселе». Канделаки тогда процитировали ряд иностранных изданий.

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По материалам: lenta.ru

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