Китай объявил войну доллару

Анастасия Иванова

Опасная система

Китай должен подготовиться к возможному отключению от глобальной системы расчетов SWIFT, заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай. Еще одна цель Пекина — "интернационализация юаня", то есть замена доллара собственной валютой в международных сделках.

К Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications подключено более 11 тысяч организаций в 200 странах мира. С начала года через эту систему прошло уже более четырех миллиардов платежей.

Формально SWIFT — частная компания, но, поскольку расчеты производятся в долларах, она жизненно зависит от ФРС США и, соответственно, американских властей.

"Мы должны подготовиться к отключению от SWIFT заранее, по-настоящему, а не только психологически", — сказал Фан Синхай, добавив, что сейчас "Китай уязвим для потенциальных санкций Вашингтона".

Непосредственный повод для этого демарша — намерение Вашингтона вводить санкции против китайских должностных лиц, причастных к нарушению прав мусульман в КНР. Соответствующий законопроект Дональд Трамп подписал 17 июня.

А неделей раньше конгрессмены-республиканцы представили 120-страничный доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", в котором предложили около 130 возможных мер воздействия на "реальных противников США" — Россию, Китай и Иран.