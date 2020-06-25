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Кокорин дал совет Ефремову

Кокорин дал совет Ефремову

Футболист Александр Кокорин, который провел некоторое время в колонии за хулиганство, дал совет актеру Михаилу Ефремову, которого могут посадить за смертельное ДТП.

В интервью "Комсомольской правде" Кокорин выразил надежду, что артисту удастся избежать реального срока. В противном же случае он посоветовал Ефремову в колонии соблюдать порядок и много работать, чтобы пораньше выйти на свободу.

Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно?

ДТП по вине актера произошло 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался лоб в лоб в фургон Lada. Его водитель, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Актер, в крови которого экспертиза обнаружила 1,05 промилле алкоголя, практически не пострадал. Дополнительное исследование выявило наличие в организме Ефремова следы наркотиков. Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест.

Спустя четыре дня после смертельной аварии Ефремов записал видео с извинениями. Он пообещал не "отмазываться" от уголовного преследования. Ему грозит до 12 лет колонии по обвинению в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.

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По материалам: uposters.ru

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