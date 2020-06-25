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Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парада

Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парадаФото: 112

Журналист Андрей Колесников оказался свидетелем инцидента на Красной площади до начала Парада Победы. Об этом он написал в газете «Коммерсант».

Он рассказал, что примерно в 09:45 мск он услышал шум и крики у церкви со стороны Никольской улицы. «Потом там кого-то, кажется, били. Потом заломали руки и быстро, почти бегом повели от церкви куда-то», — указал он.

Колесников уточнил, что все, кто успел увидеть инцидент, не понимали, что происходит.

Как сообщалось ранее, военнослужащий устроил провокацию из-за того, что его перевели в резерв и он не смог участвовать в торжественном смотре. Причина, по которой солдата отстранили, не называется. Известно лишь, что он кричал о ненависти к сотрудникам ФСБ.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По данным Telegram-канала «112», нападавший родом из Калуги, ранее он питал слабость к алкоголю.

Позднее в своей объяснительной записке солдат написал, что ему показалось, будто его «облучают из рядом стоящей машины».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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