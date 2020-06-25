Командующий Балтфлотом наградил участницу парада, потерявшую туфлю

Вадим Карасев

Командующий БФ адмирал Носатов, наблюдавший за парадом Победы в Калининграде, обратил внимание на девушку, маршировавшую в составе парадного расчета без одной туфли, и приказал установить ее личность, передает местный ресурс Клопс.ру.

Носатов отметил, что потерявшая туфлю девушка не растерялась, не сбила строй, а продолжила движение так, что никто ничего не заметил. Военнослужащая заслуживает отдельного поощрения, добавил адмирал.

«Военную Золушку» отыскали в тот же день и командующий вручил ей памятную медаль, букет цветов и грамоту. Девушка оказалась прапорщиком Кальчинской. Уже 4 года она проходит службу в качестве фельдшера в одной из береговых частей Балтийского флота. Нынешний парад Победы для нее стал третьим. Награждение состоялось перед строем офицеров и мичманов БФ.

Парад в Калининграде прошел накануне, 25 июня. Вечером в честь юбилейной даты со дня победы был дан красочный салют.