Комиссия по выборам президента СБР предложила провести тайное голосование

Алексей Вольцев

Тайное голосование на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) позволит сделать мероприятие более честным, считает олимпийский призер и глава выборной комиссии Александр Привалов.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля.

"Нам поставлена задача о проведении четких и честных выборов без проблем. Я предлагаю, чтобы голосование было тайным. Открытое приведет к тому, что некоторые воздержатся от голоса, в связи с чем могут быть проблемы", ‑ сказал Привалов РИА Новости по телефону.