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Комиссия по выборам президента СБР предложила провести тайное голосование

Комиссия по выборам президента СБР предложила провести тайное голосование
Тайное голосование на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) позволит сделать мероприятие более честным, считает олимпийский призер и глава выборной комиссии Александр Привалов.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля.

"Нам поставлена задача о проведении четких и честных выборов без проблем. Я предлагаю, чтобы голосование было тайным. Открытое приведет к тому, что некоторые воздержатся от голоса, в связи с чем могут быть проблемы", ‑ сказал Привалов РИА Новости по телефону.

# Политика
По материалам: ria.ru

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