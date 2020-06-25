Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: 5 Знаков Зодиака будут счастливы в любви

Вадим Карасев

Венера — планета любви и счастья, и ее влияние порождает внезапные ситуации, над которыми люди не властны. Выход Венеры из ретроградной фазы сулит приятные перемены, но не всем, а лишь пяти счастливчикам. Кому именно — рассказывают астрологи.

Важнейшим событием июня будет разворот Венеры: 25 числа планета вернется к прямому движению. Это значит, что все сферы жизни, которые символично связаны с Венерой, окажутся в стадии пересмотра, в состоянии нестабильности и перемен. В психологическом плане люди получат шанс освободиться от потока негативных влияний и установок, управляющих их судьбой, и понять, что именно представляет для них важность в жизни. Можно сказать, что Венера даст возможность осмыслить то, что находится на периферии сознания, и, как следствие, обрести новый взгляд на привычные вещи.

5 счастливчиков июня

Телец. Конец ретроградного движения Венеры принесет Тельцам заметную легкость, ведь спадут многие блоки сознания и сдерживающие факторы. Однако почувствовав мнимое облегчение, не стоит позволять эмоциям бежать впереди вас: есть риски попасть в неприятные ситуации. Негативных событий получится избежать, если реагировать на происходящее взвешенно и вдумчиво, а решения принимать на холодную голову.

Весы. Представителей этого Знака ждет хаос. Когда Венера вернется к прямому движению, события начнут складываться неоднозначно, но именно благодаря этому Весы смогут выйти на прямую дорогу. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают меньше метать о будущем и чаще анализировать прошлое — многое из того, что произошло с 13 мая по 25 июня, потребует основательного анализа. Благодаря этому из различных вариантов получится выбрать единственный правильный. Астрологи советуют обратить внимание на мистическую сторону жизни. Она может дать немало полезных подсказок. Гадания на любовь сейчас будут особенно точны.





Рыбы. Венера покинет ретро-фазу и активизирует эмоциональность, поспешность и ранимость. Именно с этими качествами астрологи советуют бороться всеми известными способами. Не стоит смотреть на свои неудачи, как на что-то беспросветное, и искать виноватых, потому что Венера подводит к чему-то большему и очень важному. По словам астрологов, 25 июня придут ответы на давно заданные вопросы, а события прошлого соберутся в полную картину. Для Рыб это будет шанс навести порядок во всем: как в собственных мыслях, так и в собственной судьбе.

Близнецы. Пользу от Венеры в наибольшей мере смогут извлечь Близнецы. Представители этого Знака будут пользоваться особенной благосклонностью планеты, которая принесет им отголоски прошлого, чтобы они смогли исправить ранее совершенные ошибки, а затем с чистой совестью пойти дальше. Духовные поиски 25 июня увенчаются успехом: получится не только исправить прошлое, но и изменить настоящее, расширить возможности и найти свое счастье в жизни.

Рак. Ретроградация Венеры долгое время провоцировала трудности в личной жизни представителей Рака, но сейчас напряжение спадет, если поработать над собой и своими отношениями. Единственное, о чем предупреждают астрологи, — стоит осторожно отнестись к возобновлению отношений с бывшими. Нежелательно возвращаться в прошлые отношения, особенно если они приносили лишь боль и разочарования. Лучше воспользоваться этим временем, чтобы окончательно поставить в них точку и пойти вперед.

Влияние Венеры на остальные Знаки Зодиака

Львов, Стрельцов, Козерогов и Водолеев 25 июня могут посетить неуверенность в себе, сомнения или, наоборот, необоснованная самоуверенность. Привлечь счастье в свою жизнь в такой день будет нелегко, ведь Венера заставит прокатиться на эмоциональных виражах. Если Львы, Стрельцы, Козероги и Водолеи будут готовы сыграть по всем правилам Вселенной, то планета ответит покровительством, подарив возможность сделать жизнь лучше, а себя и близкого человека — счастливее.

Труднее всего придется Овнам, Девам и Скорпионам. Возвращение антагониста к прямому движению обещает наплыв негативных эмоций, который захлестнет и поведет в противоположную от счастья сторону. Астрологи рекомендуют не торопиться с принятием решений 25 июня, не полагаться на интуицию, а использовать прошлый опыт и советы более опытных людей. Смена энергетики не создаст кризисные ситуации, но потребует пересмотра прошлых поступков и решений, а также детального анализа событий. Важно распорядиться полученной энергией с умом. Постарайтесь направить свои силы в созидательное русло. Если Венера останется вами довольна, она отблагодарит вас еще большим энергетическим зарядом.