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Крымчан будут тестировать на наличие антител к коронавирусу

Крымчан будут тестировать на наличие антител к коронавирусу

В Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым сообщили о скором начале тестирования жителей полуострова на предмет иммунитета к новому типу инфекции COVID-19, передёт ТАСС.

Уточняется, что проводимый в июне текущего года мониторинг под руководством Роспотребнадзора позволит спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также даст почву для разработки профилактических и лечебных средств.

В сообщении также содержится информация о том, что тесты будут проводиться в различных возрастных группах и вне зависимости от того перенёс ли человек заболевание или нет. Для тестирования специалисты будут отбирать сыворотку крови.

В дополнение было сказано, что результаты проведённых тестов можно будет узнать из сообщений на электронной почте или же в СМС. Адреса необходимо будет указать в анкете, которая будет предоставлена перед процедурой.

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По материалам: u-f.ru

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