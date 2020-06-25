"Кунг-флю": Трамп предложил новое название для коронавируса

Вадим Карасев

Президент США Дональд Трамп посчитал COVID-19 странным названием для коронавирусной инфекции и предложил альтернативные варианты.

По словам Трампа, у него наберется 19-20 новых обозначений для коронавируса, ряд из которых подчеркивает китайское происхождение инфекции. В частности, он скрестил слово "простуда" (flu) с названием китайского единоборства (kung fu).

"Ухань" было запоминающимся [названием]. Коронавирус, да? Кунг-флю, да? COVID-19. COVID. Я спросил: что такое 19? Некоторые люди не могут объяснить, что такое 19 и COVID-19. Это странное название. Я могу дать вам много названий. Некоторые называют это китайским гриппом. Китайский грипп, так ведь?" — заявил президента США на встрече со сторонниками.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире почти достигло 9 млн, более 469,5 тыс. умерли. В России вирус выявлен у 606 тысяч человек, 8,5 тыс. пациентов скончались, 368 тыс. выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.