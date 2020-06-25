Кустурица посетил главный храм Минобороны России

Вадим Карасев

Эмир КустурицаФото: Википедия

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости.

«Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. (…) Главный храм Вооруженных сил России — это сила, талант и вера», — сказал Кустурица.

Больше всего режиссера впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма, заявили в Минобороны.

Кустурица был приглашен в Москву на парад Победы, который прошел 24 июня на Красной площади.

Открытие главного храма Вооруженных сил состоялось 22 июня. На мероприятии, в частности, присутствовали президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Собор и военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Планировалось провести церемонию открытия ко Дню Победы, но мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Храм строился на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступившие в благотворительный фонд «Воскресение». На строительство было собрано более трех миллиардов рублей.

Эмир Кустурица — кинорежиссер, лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Среди его известных киноработ — «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Его музыкальный коллектив не раз выступал в Крыму. В 2017 году Кустурица попал в базу данных сайта «Миротворец» как враг Украины.