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Литва не убедила партнеров отказаться от электроэнергии из Белоруссии

Литва не убедила партнеров отказаться от электроэнергии из Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа отказался участвовать во встрече со своими коллегами из Латвии и Эстонии из-за отсутствия трехсторонних договоренностей по методике торговли электроэнергией с третьими странами. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил ряд литовских СМИ.

При этом пресс-служба президента Эстонии сообщила, что «глава Литовского государства по причинам внутриполитического характера отложил свой визит». В «двустороннем формате» президенты Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Керсти Кальюлайд обсудили ситуацию с коронавирусом, вопросы строительства железнодорожной скоростной магистрали Rail Baltic, а также региональной безопасности. При этом эстонский лидер заявила, что «риторика и действия России противоречат друг другу».

«Мы по-прежнему осуждаем попытки использовать историю в качестве пропагандистского оружия. 80 лет назад Балтийские страны были оккупированы с применением силы и даже вопреки международному праву 1940 года», — сказала она.

Напомим, Литва настаивает на том, чтобы Латвия и Эстония поддержали ее протест против потребления электроэнергии со строящейся в Белоруссии атомной электростанции. В свою очередь, партнеры Вильнюса пока не готовы не только к такому шагу. По словам председателя правления эстонской сетевой компании Elering Таави Вескимяги, «Литва приняла закон, согласно которому после ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию необходимо прекратить торговлю электроэнергией с третьими странами, т. е. на границе Белоруссии и Литвы». Это можно интерпретировать таким образом, что электричество из третьих стран не должно попадать и в Латвию, и в Эстонию. При этом Вескимяги отметил, что «Эстония в настоящее время не готова к отказу от электрических соединений с Белоруссией и Россией», так как республика до 2025 года все еще будет подключена к российско-белорусской энергосистеме.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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