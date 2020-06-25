Литва не убедила партнеров отказаться от электроэнергии из Белоруссии

Лидия Мартынова

Президент Литвы Гитанас Науседа отказался участвовать во встрече со своими коллегами из Латвии и Эстонии из-за отсутствия трехсторонних договоренностей по методике торговли электроэнергией с третьими странами. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил ряд литовских СМИ.

При этом пресс-служба президента Эстонии сообщила, что «глава Литовского государства по причинам внутриполитического характера отложил свой визит». В «двустороннем формате» президенты Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Керсти Кальюлайд обсудили ситуацию с коронавирусом, вопросы строительства железнодорожной скоростной магистрали Rail Baltic, а также региональной безопасности. При этом эстонский лидер заявила, что «риторика и действия России противоречат друг другу».

«Мы по-прежнему осуждаем попытки использовать историю в качестве пропагандистского оружия. 80 лет назад Балтийские страны были оккупированы с применением силы и даже вопреки международному праву 1940 года», — сказала она.

Напомим, Литва настаивает на том, чтобы Латвия и Эстония поддержали ее протест против потребления электроэнергии со строящейся в Белоруссии атомной электростанции. В свою очередь, партнеры Вильнюса пока не готовы не только к такому шагу. По словам председателя правления эстонской сетевой компании Elering Таави Вескимяги, «Литва приняла закон, согласно которому после ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию необходимо прекратить торговлю электроэнергией с третьими странами, т. е. на границе Белоруссии и Литвы». Это можно интерпретировать таким образом, что электричество из третьих стран не должно попадать и в Латвию, и в Эстонию. При этом Вескимяги отметил, что «Эстония в настоящее время не готова к отказу от электрических соединений с Белоруссией и Россией», так как республика до 2025 года все еще будет подключена к российско-белорусской энергосистеме.