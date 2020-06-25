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Ливни и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Ливни и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Циклон Rosemarie, который принес в Украину ливни и наводнения в западные области, продолжит господствовать еще несколько дней.

В четверг, 25 июня, по прогнозу Укргидрометцентра, грозы ожидаются на западе страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Столбики термометров покажут в западных областях около 24 -26 градусов тепла, на юге — около 30, в центре, на севере и востоке — 26−28.

В пятницу, 26 июня, погода почти не изменится. На 1−2 градуса станет теплее. Днем на западе температура поднимется до плюс 28, на юге достигнет 30 градусов, а в Киевской области ожидается до 31 градуса.

О погоде до конца недели в материале «ФАКТОВ»: «Циклон с ливнями не оставит Украину: синоптики рассказали о погоде до конца недели».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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