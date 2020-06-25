Любая хозяйка должна знать секреты, чтобы сэкономить время на кухне

Лидия Мартынова

Кухня, это место, где любая хозяйка проводит много времени. Иногда, проведенного на кухне времени может быть намного меньше, если знать некоторые хитрости для хозяек. А освободившееся время потратить на своих близких. Некоторые секреты могут быть вам знакомы, какие-то вы узнаете впервые. В любом случае мы надеемся, что наша шпаргалка вам поможет.

Бельевые прищепки могут быть полезны не только для белья, они станут хорошими помощниками на кухне. С их помощью можно быстренько и удобно заколоть пакеты с остатками круп или чипсами.Если в вашей духовке нет градусника, а пирожков очень хочется, то определить температуру не так и сложно. Обычно пироги выпекают при температуре 200гр или чуть меньше, а немного сахарного песка, которые вы положите в духовку, начнут плавиться при температуре 185 гр.Если для какого-то блюда вам требуется сварить рыбу, но запах рыбы в доме для вас неприемлем, то при варке добавьте в воду корень сельдерея, тогда запаха будет намного меньше, и он не будет въедаться во все вещи в квартире.





В любой салат, где присутствуют свежие овощи, заправку, будь то масло, майонез или сметана, класть следует непосредственно перед подачей на стол. Иначе овощи потекут и салат станет не только невкусным, но и некрасивым.Делать тесто для блинов, если в доме нет венчика, лучше всего в бутылке. Просто высыпьте туда все нужные ингредиенты, закройте крышку и хорошенько поболтайте. Это удобнее не только для смешивания, но и для дозировки теста на сковородке, и для дальнейшего хранения, если тесто использовано не все израсходовано.Чтобы сыр не черствел, не засыхал, а самое главное — не плесневел, его нужно слегка смазать сливочным маслом. Тогда хранить сыр можно, не заворачивая в пакет или бумагу.

Чтобы быть хорошей хозяйкой, не обязательно проводить все время на кухне. Достаточно правильно планировать время и экономить его при помощи различных лайфхаков. Тогда вы будете не только прекрасной хозяйкой, но и мамой, и женой, которая успевает приготовить множество вкусных блюд, но при этом у нее хватает времени хорошо выглядеть и заниматься с детьми.

Запоминайте секреты и пользуйтесь ими на здоровье.