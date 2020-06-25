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Любовь Успенская рассказала об отношениях с 27-летним грузинским певцом Леваном Кбилашвили: "Я влюблена"

Любовь Успенская рассказала об отношениях с 27-летним грузинским певцом Леваном Кбилашвили: "Я влюблена"

В апреле 66-летняя Любовь Успенская призналась у себя в инстаграме, что влюбилась в мужчину, которого ждала всю жизнь. А сегодня в YouTube-шоу "Алена, блин" певица назвала Алене Жигаловой имя того человека, которому посвятила тот весенний пост в соцсети.

Звезда русского шансона очарована талантом 27-летнего грузинского певца Левана Кбилашвили, которого назвала в интервью золотым голосом. Кбилашвили был участником седьмого сезона музыкального телешоу "Голос", где его и заметила Успенская.

Я случайно включила вечером телевизор и увидела этого певца в проекте "Голос". Он спел грузинскую песню, и это было так круто. И Костя Меладзе повернулся к нему… Я сегодня Левана Кбилашвили хочу открыть — готовлю песню, вкладываюсь в клип. Я хочу, чтобы вышел певец, красивый, такой мачо, и порвал страну, как в свое время вышел Серов, спел, и все бабы страны рыдали, — рассказала Любовь об одном из своих продюсерских проектов.


Леван Кбилашвили и Любовь Успенская


Алена Жигалова спросила ее, только ли творческие отношения связывают певицу с Леваном Кбилашвили.

Любовь — такое слово огромное. Я влюблена в этот голос… Когда я стою на сцене с талантами или снимаюсь в клипе с мужчиной, должен быть момент влюбленности. Если ты не влюблен, в это не поверит народ. Меня настолько вставляет, когда он (Леван Кбилашвили. — Прим. ред.) поет "Я держу твои ладони осторожно…", я протягиваю ладони и уже хочу с ним слиться. Я не знаю, может быть, это любовь. Время покажет. Честно говоря, от таких мужчин я бы не отказалась, — призналась Успенская.


Любовь Успенская



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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