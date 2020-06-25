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Любовный гороскоп на июль 2020 года

Любовный гороскоп на июль 2020 года

Любовь — драгоценный цветок, который быстро увядает, если за ним не ухаживать. Каждую неделю от звезд исходит поддержка, но важно не забывать ей пользоваться. Астрологи рассказали, чем в июле удивят звезды и как сохранить гармонию в любви.


В июле многим людям предстоит преодолеть себя. Это месяц, когда каждому дается шанс стать лучше и справиться с собственными страхами. Это также шанс понять, что скептическое отношение к любви является заблуждением, с которым нужно бороться. В личной жизни возможны неудачи из-за недоверия и пессимистичного настроя. Не забывайте соответствовать энергетике звезд. Это важное условие успеха в любовной сфере.

Неделя с 29 июня по 5 июля пройдет под эгидой лунного затмения, которое отбросит тень на развитие событий в личной жизни. С 1 по 5 июля следует быть особенно осмотрительными, не начинать выяснение отношений и не идти на риски. Затмение вызовет внутреннее напряжение, раздражительность. В отношениях будет не хватать душевности, открытости, поэтому романтические жесты лучше перенести на другое время, как и сложные разговоры с партнером. Но будут и исключения из правил: Знаки Земли (Телец, Дева и Козерог) получат возможность увидеть результат и своих успехов, и прежних ошибок. Астрологи советуют найти время на себя и свои мысли, чтобы избавиться от внутренних противоречий и увидеть свет надежды.

Неделя с 6 по 12 июля ознаменована влиянием ретро-Меркурия, который уже 12 июля вернется к прямому движению. Это время, когда многим будет казаться, что вот-вот случится апокалипсис. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют приготовиться к преградам и отнестись к ним, как к очередному жизненному экзамену. Учитывая, что Меркурий ретроградный, вполне возможно, что вдруг всплывут проблемы, о которых вы давно забыли, или в поле зрения внезапно окажется бывший партнер. На этой почве вероятны разбирательства, разоблачения, неприятности. Самое главное — не впадать в крайности, особенно это касается Овнов, Львов и Стрельцов. Сейчас вряд ли что-то получится решить, завершить, преодолеть — придется ждать. Положение в любви можно назвать шатким, поэтому не стоит рисковать и совершать опрометчивые поступки.


Неделя с 13 по 19 июля принесет влияние убывающей Луны. Для всех наступит время обретения душевных сил. Если вы хотите в будущем больших свершений (не только в любви, но и в других сферах жизни), вам потребуется много сил и энергии. Найти их получится сейчас. Неплохим решением будет скорректировать режим дня и увлечься духовными практиками. С этого и стоит начать. Также астрологи советуют не стоит тратить свои силы на бесперспективные отношения и пустые подозрения. На этой неделе важно беречь свой внутренний покой и гармонию в паре. Убывающая Луна предлагает сбросить балласт, освободиться от всего, что мешает жить и строить свое счастье.


Неделя с 20 по 26 июля начнется с Новолуния в Раке. Оно дает не самое лучшее сочетание с началом новой рабочей недели. С одной стороны, кризисный лунный месяц подошел к концу, и многие накопившиеся проблемы в отношениях должны исчезнуть из жизни, но с другой — негативный настрой Луны может лишить покоя и тихого отдыха. Астрологи советуют начинать каждый день правильно — тогда повысится вероятность того, что грядущая неделя станет успешной. Влияние новой Луны принесет с собой значительные перемены на любовном фронте, но действовать придется быстро и уверенно. В тройке лидеров Рак, Скорпион и Рыбы — Знаки, которым улыбнется особенная удача и предоставится шанс сказать любимому человеку все, о чем они мечтали.

Неделя с 27 июля по 2 августа принесет сразу несколько сюрпризов — влияние растущей Луны, переходящей из созвездия в созвездие, а также решающие аспекты Меркурия к Нептуну 30 июля и Венеры к Плутону 31 июля. Астрологи, изучив влияние аспектов, дают следующие рекомендации: если хочется изменить ситуацию в отношениях, то делать это нужно тихо и осторожно. Передвижения планет указывают на то, что многое может пойти не так. Не исключено, что усиленное влияние Нептуна заставит чувствовать себя рассеянно и опустошено. Но нет безвыходных ситуаций, и любимый человек обязательно поможет сдержать удар, если поделиться с ним своими опасениями и переживаниями. В большей мере это касается представителей Воздушной стихии. Близнецам, Весам и Водолеям астрологи советуют больше экспериментировать и вносить в жизнь что-то новое и необычное. Это поможет отвлечься от дурных мыслей и перевести отношения на более высокий уровень.

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По материалам: dailyhoro.ru

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