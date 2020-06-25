Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в Белоруссии
Как передает агентство "Белта", такое заявление Лукашенко сделал в ходе принятия кадровых решений. Глава республики, в частности, обратил внимание, что оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, но сами ведут себя нечестно.
"Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", – подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее радио Sputnik сообщило, что определились все участники выборов президента Белоруссии.