Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в Белоруссии

Алексей Вольцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить вмешательство извне в выборы в республике.

Как передает агентство "Белта", такое заявление Лукашенко сделал в ходе принятия кадровых решений. Глава республики, в частности, обратил внимание, что оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, но сами ведут себя нечестно.

"Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее радио Sputnik сообщило, что определились все участники выборов президента Белоруссии.