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Лунный день сегодня 25 июня 2020 года

Лунный день сегодня 25 июня 2020 года

Исполнить намеченные на этот день планы будет проще, если прислушаться к советам астрологов. Рекомендации лунного календаря подскажут короткий путь к успеху и помогут провести 25 июня продуктивно.


Луна в созвездии Льва, а значит, в деловой и личной жизни возможны неожиданные повороты. Кого-то ждет повышение, а кто-то наконец растопит лед в натянутых отношениях. Действовать нужно смело, но не забывая об осторожности. Эти сутки — не лучшее время для рисков и авантюр: из-за них шансы на успех могут быть невысоки. Пользы будет в разы больше, если заранее спланировать свои шаги.

Фаза Луны: 4-5 лунные сутки. Сегодня соединение растущей Луны и Льва призывает к легкости и гармонии. На фоне ретроградного Меркурия могут посетить неприятные мысли о прошлом. Не стоит зацикливаться на временных трудностях и подогревать неуверенность, во всем есть свои плюсы — например, полученный опыт.

Магнитные бури: метеорологи прогнозируют спокойный день. Солнечная активность будет чуть выше нормы, поэтому метеозависимым людям следует больше отдыхать.

Благоприятные дела 25 июня:


решение спорных вопросов;
расширение кругозора;
общение с близкими;
самосовершенствование;
интеллектуальные развлечения.

Опасности и риски 25 июня:


легкомысленное отношение к делам и деньгам;
отказ от личной жизни в пользу карьеры;
нежелание выслушать чужую точку зрения;
излишнее самокопание.

Домашние дела при Луне во Льве

Четверг лучше провести за любимыми занятиями. Не стоит заставлять себя делать что-то по дому, поскольку это может спровоцировать раздражение и, как следствие, ссоры с близкими. Но если от бытовых обязанностей никуда не деться, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют выполнять их в игровой форме при помощи симоронских техник.

Внешний вид по лунному календарю

По части имиджа астрологи советуют следовать своему вкусу, но не пренебрегать подсказками родных и близких. Сегодня может отказать чувство меры, особенно в украшениях и макияже. В остальном яркие краски поднимут настроение и привлекут внимание противоположного пола.


Работа и деньги в четверг

Обстоятельства в рабочей жизни складываются удачно, но не стоит брать на себя чужие обязанности. Главный секрет успеха при Луне во Льве — вовремя проснуться, не опоздать на работу и не оставлять без внимания даже самые мелкие проблемы. Продуктивность работы во многом будет зависеть от целеустремленности и правильного взаимодействия с коллегами. День также принесет удачный момент для решения финансовых вопросов. Есть большая вероятность, что хватит упорства и выдержки, чтобы справиться со всеми материальными трудностями.

Любовь и отношения сегодня

Прогноз на любовь порадует тех, кто давно подумывает о браке и семье. Наступает удачное время, чтобы не просто улучшить отношения, а направить их в нужную сторону. Сегодня стоит ожидать наплыва поклонников. Лунный Лев обеспечит внимание, комплименты и признания в любви. В такой атмосфере легко впасть в любовную эйфорию и возгордиться. Но не стоит расслабляться и откровенничать с посторонними: ожидания могут оказаться неоправданными, а тайны могут быть использованы против вас. На радостях можно не заметить враждебный тон человека или чужой завистливый взгляд. Желательно не дразнить окружающих зря.

Здоровье и настроение 25 июня

Лунная энергия еще только начинает набирать обороты, но и этого будет достаточно, чтобы наполниться силами и провести день активно. Главное, научиться грамотно распределять силы, чтобы в конце дня не свалиться от усталости. Астрологи предупреждают, что в пылу активности чувство усталости может притупиться, поэтому советуют не работать сверх нормы. Вечером полезно прогуляться и применить медитацию расслабления, чтобы снять напряжение и настроить себя на новый день.

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По материалам: dailyhoro.ru

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