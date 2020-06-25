Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мадонна обрушилась с критикой на «нациста-социопата» Трампа

Мадонна обрушилась с критикой на «нациста-социопата» ТрампаМадоннаФото: Ethan Miller / Getty Images for ABA

Американская певица Мадонна обрушилась с критикой на президента США Дональда Трампа, призвавшего приостановить тестирование населения на коронавирус. Артистка назвала главу государства «нацистом-социопатом» в Instagram.

Исполнительница также раскритиковала предложение Трампа сажать людей в тюрьму на год за поджигание американского флага, отметив, что полиция в США не несет никакой ответственности за беспричинные убийства темнокожих граждан.

«Трамп расстроен осквернением изображения Джорджа Вашингтона, хотя Джордж Вашингтон был рабовладельцем!» — добавила артистка.

«Время проснуться», — призвала Мадонна своих подписчиков.

Ранее в июне Мадонна поддержала протестующих в защиту прав чернокожих на марше, который прошел в Лондоне. Артистка передвигалась на костылях.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ТРЦ «МореМолл» в Сочи – лучший отдых и шопинг
ТРЦ «МореМолл» в Сочи – лучший отдых и шопинг
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В России разрешат продавать и передавать по наследству мобильные номера
В России разрешат продавать и передавать по наследству мобильные
Мадонна обрушилась с критикой на «нациста-социопата» Трампа
Мадонна обрушилась с критикой на «нациста-социопата» Трампа
ТРЦ «Галерея» Краснодар – лучшее место для шопинга и отдыха
ТРЦ «Галерея» Краснодар – лучшее место для шопинга и отдыха
Знаки Зодиака, которых ждет удача в июле 2020 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в июле 2020 года
Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировой
Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировой
Елена Летучая рассказала об обмане россиян с помощью ГОСТ
Елена Летучая рассказала об обмане россиян с помощью ГОСТ
Россиянам назвали неожиданный эффект масочного режима
Россиянам назвали неожиданный эффект масочного режима
Основатель Pink Floyd напомнил Западу о победе русских над нацизмом "ради всего мира"
Основатель Pink Floyd напомнил Западу о победе русских над нацизмом
США угрожают России и Китаю изоляцией в ООН за срыв эмбарго против Ирана
США угрожают России и Китаю изоляцией в ООН за срыв эмбарго против
Топ-менеджер «Газпрома» попался на лжи о «Силе Сибири»
Топ-менеджер «Газпрома» попался на лжи о «Силе Сибири»

Топ на сегодня

Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на богатых
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве

Еще по теме

Мадонна поддержала протестующих в Лондоне на костылях
Танцы и яркие наряды: Мадонна отпраздновала день рождения на Кубе с сыном Рокко, дочерью Лурдес и друзьями
Мадонна упала лицом на сцену в память о Дэвиде Боуи
Мадонна раскритиковала Трампа песней Бритни Спирс (ВИДЕО)