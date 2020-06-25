Меган Маркл и принц Гарри приготовили обед вместе с членами благотворительной организации в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

На днях герцоги Сассекские нанесли визит в благотворительную организацию Homeboy Industries в Лос-Анджелесе. Эта организация стремится улучшить жизнь бывших заключенных и преступников в Лос-Анджелесе, предлагая им работу, обучение, юридическую помощь и оказывая поддержку в восстановлении от зависимостей.

Вместе с людьми, которым помогает организация, 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри готовили еду в рамках инициативы #FeedHOPE. Ее цель — обеспечить питанием пожилых людей и молодежь по всему Лос-Анджелесу на фоне пандемии коронавируса. В эту организацию Меган Маркл вступила, когда ей было 20 лет, вместе со своей мамой Дорией Рэгланд. А теперь она захотела познакомить с ней и своего мужа.





Меган Маркл и принц Гарри с членами Homeboy Industries

Герцог и герцогиня Сассекские были просто Гарри и Меган для всех. Они засучили рукава и с головой погрузились в рабочий процесс с нашими рабочими в пекарне и кафе. Это была непосредственная близость и настоящая взаимосвязь,

— рассказал управляющий организации отец Грег Бойл.

Он добавил, что они не просто хотели нанести визит в организацию или принять участие в дискуссии за круглым столом, их целью было внести свой вклад.

А менеджер Homeboy Industries Мариана Энрикез добавила, что Гарри и Меган были очень приземленными и добрыми.

Весь персонал был польщен тем, что они нашли время, чтобы увидеть и услышать нас и вместе с нами отправиться в это путешествие. Мы никогда этого не забудем,

— сказала она.

Так, во время разговора с работниками организации принц Гарри, забыв о правилах безопасности, принялся успокаивать одну женщину, которая недавно потеряла своего отца.

Он просто обнимал ее. Это было очень трогательно,

— рассказал Грег Бойл.





Когда именно состоялся визит пары в благотворительную организацию, неизвестно, но, по слухам, вчера принц Гарри прилетел в Лондон, причем один. На родине ему предстоит решить некоторые визовые вопросы.