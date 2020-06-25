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Металлопрокат в розницу от компании «Бонмастер»

Начиная строительные работы, стоит быть готовым, что вам понадобится огромное количество различного металлопроката. Всевозможные трубы, профили и каналы, уголки, прутья и т.д. Все это вы сможете купить в интернет-магазине https://бонмастер.рф/.

Стальные трубы

Наиболее востребованным металлопрокатом являются стальные трубы различных диаметров, используемые для прокладки подводящих трубопроводов и внутренней разводки внутри помещений.

Стальные монтажные трубы имеют низкое тепловое расширение, устойчивы к высоким температурам, жесткие (их не нужно прикреплять к стенам) и являются самыми дешевыми строительными материалами среди тех, которые используются для отопительных/водопроводных систем и установок. К недостаткам можно отнести большой вес, подверженность коррозии и образование накипи внутри трубы.

Для систем централизованного отопления используются только стальные трубы. Для их соединения между собой понадобится сварка или нарезка резьбы и муфты. Данный строительный материал позволит выполнить внутреннюю разводку системы отопления, холодного или горячего водоснабжения.

Трубы большого диаметра в обязательном порядке устанавливают на участке от источника теплоснабжения, до ввода в здание. В зависимости от условий эксплуатации стальные трубы прослужат от 30 до 50 лет. С целью снижения теплопотерь, стальные трубы необходимо утеплять, покрывая слоем теплоизоляции.

Широкий выбор металлопроката

На официальном сайте интернет-магазина «Бонмастер» бонмастер.рф вы сможете найти не только стальные трубы, но и металлопрокат любого назначения (круги, каналы, двутавры, полосы, швеллеры и т.д.), а также расходные материалы в виде краски, сетки, проволоки, всевозможной фурнитуры и инструмента для работы с металлом.

Компания реализует металлопрокат в розницу и мелким оптом в Ижевске уже более 15 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, предоставляя качественную продукцию по самым низким ценам от производителя.

# Строительство

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