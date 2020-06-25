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Минобороны Латвии хочет добиться строительства ветки Rail Balticа к Адажи

Минобороны Латвии хочет добиться строительства ветки Rail Balticа к Адажи

Министерство обороны Латвии планирует добиться строительства ветки железнодорожной магистрали Rail Balticа к военной базе Адажи под Ригой, пишет mixnews.lv.

В новом проекте концепции государственной обороны говорится, что «Латвия несет ответственность за прием союзников в мирное и кризисное время, обеспечивая их необходимыми ресурсами, инфраструктурой, территориями, организуя их перемещение и приоритетный доступ к аэропортам, портам и дорогам страны».

«Поэтому новые инфраструктурные проекты, например, Rail Baltica, нужно приспособить и к военным нуждам, в том числе построив ветку на Адажскую военную базу», — говорится в тексте концепции.

В настоящее время ближайшая к данной военной базе железнодорожная станция — Гаркалне, которая находится на расстоянии примерно 10 км от Адажи. Минобороны и реализующее проект предприятие RB Rail рассматривают варианты трассы, чтобы, как там заявляют, «по возможности не затронуть жилые районы».

«Вопрос о финансировании и затратах будет решаться в будущем», — заявили в Министерстве обороны.

В настоящее время на базе в Адажи дислоцируются не только подразделения Национальных вооруженных сил, но и боевая группа НАТО с бронетехникой.

«Европейская ревизионная палата пришла к выводу, что проект железнодорожной магистрали Rail Baltica за короткий срок подорожал на 2,35 млрд — до 7 млрд евро», — заявил на заседании трех парламентских комиссий представитель ЕРП Люк Тоэнс.

По мнению Европейской ревизионной палаты, реальные затраты на реализацию проекта составят не первоначально рассчитанные € 4,648 млрд или выделенные в настоящее время € 5,8 млрд, а € 7 млрд и больше.

Представитель ЕРП также добавил, что в ходе ревизии выяснилось, что экономическая устойчивость проекта неясна, так как движение в направлении с севера на юг региона не очень интенсивное, и в основном для этого используются автодороги и морской транспорт.

«Для того чтобы проект был экономически устойчивым, это должна быть смешанная пассажирско-грузовая линия с большей плотностью перевозок. Возможно, странам Балтии нужен не скорый поезд, а более медленный, который обошелся бы дешевле», — сказал Тоэнс.

Также, по мнению ЕРП, есть риски, что проект не уложится в намеченные сроки. Все еще нет плана, как соединить новую магистраль с действующими железными дорогами с другой шириной рельсов.

Представитель Европейской ревизионной палаты Михаил Козлов добавил, что ЕРП оценивала три транспортных проекта в разных регионах Евросоюза — «и по сравнению с другими Rail Baltica не отстает и даже выглядит лучше». Он также указал на рост затрат по реализации проекта.

По словам Козлова, ЕРП считает, что имеются риски задержки с реализацией проекта из-за разногласий между участвующими сторонами. Также ЕРП считает, что Европейская комиссия должна потребовать у стран более качественного анализа затрат на реализацию Rail Baltica.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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