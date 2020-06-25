Минобороны Латвии хочет добиться строительства ветки Rail Balticа к Адажи
Министерство обороны Латвии планирует добиться строительства ветки железнодорожной магистрали Rail Balticа к военной базе Адажи под Ригой, пишет mixnews.lv.
В новом проекте концепции государственной обороны говорится, что «Латвия несет ответственность за прием союзников в мирное и кризисное время, обеспечивая их необходимыми ресурсами, инфраструктурой, территориями, организуя их перемещение и приоритетный доступ к аэропортам, портам и дорогам страны».
В настоящее время ближайшая к данной военной базе железнодорожная станция — Гаркалне, которая находится на расстоянии примерно 10 км от Адажи. Минобороны и реализующее проект предприятие RB Rail рассматривают варианты трассы, чтобы, как там заявляют, «по возможности не затронуть жилые районы».
В настоящее время на базе в Адажи дислоцируются не только подразделения Национальных вооруженных сил, но и боевая группа НАТО с бронетехникой.
По мнению Европейской ревизионной палаты, реальные затраты на реализацию проекта составят не первоначально рассчитанные € 4,648 млрд или выделенные в настоящее время € 5,8 млрд, а € 7 млрд и больше.
Представитель ЕРП также добавил, что в ходе ревизии выяснилось, что экономическая устойчивость проекта неясна, так как движение в направлении с севера на юг региона не очень интенсивное, и в основном для этого используются автодороги и морской транспорт.
Также, по мнению ЕРП, есть риски, что проект не уложится в намеченные сроки. Все еще нет плана, как соединить новую магистраль с действующими железными дорогами с другой шириной рельсов.
Представитель Европейской ревизионной палаты Михаил Козлов добавил, что ЕРП оценивала три транспортных проекта в разных регионах Евросоюза — «и по сравнению с другими Rail Baltica не отстает и даже выглядит лучше». Он также указал на рост затрат по реализации проекта.
По словам Козлова, ЕРП считает, что имеются риски задержки с реализацией проекта из-за разногласий между участвующими сторонами. Также ЕРП считает, что Европейская комиссия должна потребовать у стран более качественного анализа затрат на реализацию Rail Baltica.