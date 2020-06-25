На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

Вадим Карасев

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на проект основных характеристик бюджета ПФР в 2021-2023 годах.

Согласно документу, в 2021 году доходы Пенсионного фонда планируются на уровне 9,67 триллиона рублей, из которых на бюджетные трансферты приходится 4,12 триллиона. Дотации из бюджета увеличат на 992 миллиарда рублей по сравнению с 2020 годом и на 768 миллиардов по сравнению с действующим планом на 2021-й. В 2022 и 2023 годах трансферты бюджету Пенсионного фонда составят по 4,3 триллиона рублей.

Как отмечает издание, таким образом, в 2021 году на Пенсионный фонд придется почти 21 процент всех федеральных расходов бюджета. В министерстве финансов предлагают зафиксировать бюджетные расходы на будущий год на уровне текущего — 19,7 триллиона рублей. В 2019 году на ПФР пришлось 18 процентов расходов бюджета.

Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России готовился на основании майского макроэкономического прогноза Минэкономразвития, финальная версия которого еще не утверждена. Поправки в бюджет ПФР также еще не вносили. Как отмечает издание, пересмотр планов потребовался в связи с ожидаемым снижением поступлений от страховых взносов из-за кризиса и его влияния на зарплаты.