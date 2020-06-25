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На Сахалине подвели итоги школьной олимпиады

На Сахалине подвели итоги школьной олимпиады

В Сахалинском государственном университете подвели итоги школьной олимпиады, сообщает Министерство образования Сахалинской области.

В ней приняли участие 1,5 тысячи школьников. Призерами и победителями стали 120 человек. Особенностью вузовской олимпиады является то, что учащиеся 10-х и 11-х классов получают дополнительно до четырех конкурсных баллов при поступлении в СахГУ. Всего за пять лет проведения олимпиады в ней поучаствовало свыше 5 тысяч ребят.

Олимпиада СахГУ – это интеллектуальные испытания, которые популяризируют науку и выявляют талантливых школьников. Она проводится для учащихся 5–11-х классов. Участие позволяет ребятам определиться с выбором профессии, подготовиться к обучению в вузе, познакомиться со студенческой жизнью.

В этом году организаторы использовали новый формат проведения – дистанционный, предметные олимпиады проводились по 20 предметам.
«Олимпиада СахГУ для школьников» проходит при поддержке консорциума «Сахалин 1» в составе японского консорциума «СОДЭКО», российской нефтяной компании «Роснефть», индийской компании «ОНГК Видеш» и компании-оператора «Эксон Нефтегаз Лимитед».

# Общество
По материалам: edu.ru

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