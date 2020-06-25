«Не всем по вкусу»: Чем полезен рыбий жир и когда он становится вредным?

Влада Некрасова

О полезности рыбьего жира стало известно очень давно. Многим известно, что рыбий жир положительно влияет на наш организм и способствует предотвратить заболевания крови. Поговорим о том, сколько всего полезного несет в себе рыбий жир? Можно ли его употреблять детям? Какой вред здоровью может принести рыбий жир?

Для начала нужно узнать энергетическую ценность рыбьего жира.

Белки 0.0 гр.Жиры 100 гр.Углеводы 0.0 гр.Калорийность 900 ккал (на 100 грамм).

Витамины:

Витамины В, Е, D.Пальмитиновая и олеиновая кислоты.Омега-3, Омега-6.Бром.Магний.Медь.

Есть те, кто принимают рыбий жир исключительно для профилактики при правильном приеме он:

Повышает иммунитет.Укрепляет состояние волос.Улучшает состояние кожи.Укрепляет суставы.





Есть те, кто принимает рыбий жир по показанию врача. Наш организм сталкивается с множеством заболеваний, и поэтом рыбий жир помогает при:

Дефиците витамина D.Разрушение зубной эмали.Болезни суставов.Сухости кожи.Экземе.Низком иммунитете.Проблемы с памятью.ТромбообразованиеДепрессии.Ухудшение зрения.

Это те случаи, при которых врач чаще всего прописывает принимать рыбий жир. Конечно есть и другие показания для применения, но это только при консультации с врачом так как врач точно знает с какими препаратами его можно и нельзя сочетать.

Детям

Хоть дети и не любят рыбий жир, но все же потреблять его нужно. Для детского организма он как никогда полезен ведь он не только повышает иммунитет и препятствует заболеванию ОРВИ и ГРИППА, но и улучшает работу мозга и укрепляет кости. Главный вопрос, в каком возрасте детям можно употреблять рыбий жир. Его можно давать детям уже с шести месяцев по рекомендации врача.

Противопоказания

Рыбий жир имеет много противопоказаний и если у вас есть предрасположенность к аллергии, то не стоит его употреблять. Также ни в коем случае нельзя пить рыбий жир при аллергии на рыбу. Если выпить рыбий жир при наличии противопоказаний, то может появиться зуд и высыпания. Есть так же такие противопоказания как:

Заболевания щитовидной железы.Проблемы с мочеиспусканием.Язва.Беременность и грудное вскармливание.Заболевание ЖКТ.Повышенный холестерин.

Вывод можно сделать такой, что рыбий жир полезен как для взрослого, так и для ребенка при правильном употреблении. При приеме рыбьего жира стоит внимательно изучить противопоказания и способ применения. Чрезмерное употребление может серьезно навредить здоровью.