Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » «Не всем по вкусу»: Чем полезен рыбий жир и когда он становится вредным?

«Не всем по вкусу»: Чем полезен рыбий жир и когда он становится вредным?

«Не всем по вкусу»: Чем полезен рыбий жир и когда он становится вредным?

О полезности рыбьего жира стало известно очень давно. Многим известно, что рыбий жир положительно влияет на наш организм и способствует предотвратить заболевания крови. Поговорим о том, сколько всего полезного несет в себе рыбий жир? Можно ли его употреблять детям? Какой вред здоровью может принести рыбий жир?

Для начала нужно узнать энергетическую ценность рыбьего жира.


Белки 0.0 гр.
Жиры 100 гр.
Углеводы 0.0 гр.
Калорийность 900 ккал (на 100 грамм).

Витамины:


Витамины В, Е, D.
Пальмитиновая и олеиновая кислоты.
Омега-3, Омега-6.
Бром.
Магний.
Медь.

Есть те, кто принимают рыбий жир исключительно для профилактики при правильном приеме он:


Повышает иммунитет.
Укрепляет состояние волос.
Улучшает состояние кожи.
Укрепляет суставы.


Есть те, кто принимает рыбий жир по показанию врача. Наш организм сталкивается с множеством заболеваний, и поэтом рыбий жир помогает при:


Дефиците витамина D.
Разрушение зубной эмали.
Болезни суставов.
Сухости кожи.
Экземе.
Низком иммунитете.
Проблемы с памятью.
Тромбообразование
Депрессии.
Ухудшение зрения.

Это те случаи, при которых врач чаще всего прописывает принимать рыбий жир. Конечно есть и другие показания для применения, но это только при консультации с врачом так как врач точно знает с какими препаратами его можно и нельзя сочетать.

Детям

Хоть дети и не любят рыбий жир, но все же потреблять его нужно. Для детского организма он как никогда полезен ведь он не только повышает иммунитет и препятствует заболеванию ОРВИ и ГРИППА, но и улучшает работу мозга и укрепляет кости. Главный вопрос, в каком возрасте детям можно употреблять рыбий жир. Его можно давать детям уже с шести месяцев по рекомендации врача.

Противопоказания

Рыбий жир имеет много противопоказаний и если у вас есть предрасположенность к аллергии, то не стоит его употреблять. Также ни в коем случае нельзя пить рыбий жир при аллергии на рыбу. Если выпить рыбий жир при наличии противопоказаний, то может появиться зуд и высыпания. Есть так же такие противопоказания как:


Заболевания щитовидной железы.
Проблемы с мочеиспусканием.
Язва.
Беременность и грудное вскармливание.
Заболевание ЖКТ.
Повышенный холестерин.

Вывод можно сделать такой, что рыбий жир полезен как для взрослого, так и для ребенка при правильном употреблении. При приеме рыбьего жира стоит внимательно изучить противопоказания и способ применения. Чрезмерное употребление может серьезно навредить здоровью.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Китайский рынок в Магадане закрыли из-за вспышки коронавируса
Китайский рынок в Магадане закрыли из-за вспышки коронавируса
Китай объявил войну доллару
Китай объявил войну доллару
Депутат Рады обвинил украинских радикалов а сознательном уничтожении страны
Депутат Рады обвинил украинских радикалов а сознательном уничтожении
"Кунг-флю": Трамп предложил новое название для коронавируса
"Кунг-флю": Трамп предложил новое название для коронавируса
Аренда принтера как экономичное и рациональное решение
Аренда принтера как экономичное и рациональное решение
AC/DC выпускает пазлы с обложками своих альбомов
AC/DC выпускает пазлы с обложками своих альбомов
Альбина Джанабаева нежно поздравила мужа Валерия Меладзе с днем рождения
Альбина Джанабаева нежно поздравила мужа Валерия Меладзе с днем
Трампа обвинили в игнорировании ранних предупреждений о коронавирусе
Трампа обвинили в игнорировании ранних предупреждений о коронавирусе
Подсчитаны потери глобального бизнеса из-за коронавируса
Подсчитаны потери глобального бизнеса из-за коронавируса
Комиссия по выборам президента СБР предложила провести тайное голосование
Комиссия по выборам президента СБР предложила провести тайное
Что такое генетический код и как его можно поменять силой мысли
Что такое генетический код и как его можно поменять силой мысли
В Москве деловая активность превысила докризисные показатели
В Москве деловая активность превысила докризисные показатели

Топ на сегодня

Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на богатых
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о

Еще по теме

Ученые рассказали о полезных свойствах рыбьего жира
Капсула рыбьего жира
Брови «рыбий хвост» – новый безумный тренд в Instagram (ФОТО)
«Не все соки из фруктов»: Чем полезен морковный сок и как он влияет на организм человека?