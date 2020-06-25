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Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировой

Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировойФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Ежедневное немецкое издание junge Welt опубликовало статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне. Материал вышел 25 июня и опубликован на сайте газеты.

Отмечается, что немецкая версия статьи опубликована в сокращенном варианте, а на полный вариант, выложенный на странице российского посольства, издание дает ссылку. В качестве главной иллюстрации к статье использована фотография глав Франции, Италии, нацистской Германии и Великобритании во время подписания Мюнхенского соглашения в 1938.

Днем ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев рассказал, что статья Путина вызвала активное обсуждение в немецких властных кругах.

Статья Владимира Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки». Путин подчеркнул, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.

После публикации директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын заявил, что Путин уже неоднократно пытался представить ложную картину Второй мировой войны.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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