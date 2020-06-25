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ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии

ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии
Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян во время телефонного разговора с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем раскритиковал роль Турции в Ливии.

"Роль Турции в ее нынешнем исполнении в арабском мире не приветствуется, если Турция продолжит в том же духе, последствия этого будут плачевными", - сказал в четверг Аль Нахайян, слова которого приводит Эмиратское агентство новостей WAM. Он подчеркнул необходимость единства международного сообщества для достижения межливийского соглашения, отметив усилия Египта по стабилизации ситуации в Ливии.

# В мире
По материалам: ria.ru

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