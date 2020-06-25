Обследование технического состояния зданий и сооружений

Роман Иванов

Эксплуатация любого сооружения предполагает периодическое обследование зданий и основных строительных элементов. Техническое обследование зданий и сооружений является очень ответственным процессом, выполнять который имеют право только специализированные организации, имеющие лицензию на проведение подобного рода работ.

Получить весь комплекс услуг по обследованию технического состояния зданий и сооружений можно в «Союзе профессиональных обмерщиков и инженеров». Компания осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 20 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами.

Работы по обследованию зданий и сооружений проводятся специалистами в области строительства и архитектуры, которые имеют огромный опыт в данном направлении.

«Союз профессиональных обмерщиков и инженеров» специализируется на подготовке плановых, периодических и внеплановых проверок строительных конструкций. Получить полноценное техническое обследование зданий и сооружений, цена на которое не так велика, как кажется на первый взгляд, можно в минимально короткие сроки. Огромный опыт в области строительных работ и взаимодействию с надзорными органами гарантирует профессиональное выполнение всех поставленных задач.

Отчет о проверке обследования

По завершению экспертного обследования технического состояния здания или сооружения клиент получает четкое описание технического состояния строительных элементов, приведенное в табличной версии. В конце отчета, при наличии каких-либо дефектов, расписываются основные рекомендации и прикладывается фотоотчет.

Общий отчет о профессиональной проверке (обследовании) здания содержит описание и оценку нескольких десятков компонентов, конструктивных элементов, особое внимание уделяется несущим конструкциям, станам, крыше и фундаменту, а также прикладывается фото подтверждение всех дефектов (поврежденные или изношенные элементы) здания (сооружения).

Кроме данной услуги, вы сможете заказать периодический или плановый (по графику) осмотр здания, дополнительную (контрольную) проверку, подготовку всевозможных технических и строительных заключений, оценку надежности и долговечности конструкции, полноценный надзор за строительством.