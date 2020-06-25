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Одесской области угрожает наводнение: туристов предупредили об опасности

Одесской области угрожает наводнение: туристов предупредили об опасности

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 25 июня, глава Одесской обладминистрации Максим Куцый заявил о том, что региону грозит наводнение. Напомним, на днях на ликвидацию последствий паводка в Западной Украине Кабмин выделил более 750 млн гривен.

«Большая вода» надвигается с Западной Украины на наш регион, и мы готовимся к встрече с природным бедствием", — сказал губернатор.

По его словам, сейчас мобилизированы сотрудники всех структурных подразделений и служб Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маякской и Ясской территориальных общин. Предполагается, что именно эти регионы на юге области могут в первую очередь попасть под удар непогоды. Чиновники совместно с работниками ГСЧС, полицией и пограничниками принимают необходимые меры безопасности. Бассейновым управлением водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная проводится мониторинг и контроль за обстановкой на водных объектах.

Местных жителей, одесситов и туристов просят воздержаться от отдыха в прибрежных зонах области.

«Мы хорошо знаем, что с природой шутки плохи. В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно. Предупредите близких, живущих в районах возможного подтопления, и берегите себя», — подчеркнул Куцый.

В региональном главке ГСЧС сообщили, что в службу спасения «101» уже поступают первые сообщения о подтоплении. В частности, в селе Ананьевского района в результате обильных дождей подтопило 20 частных домов и домохозяйств. Спасателями эвакуированы из одного дома 6 жильцов. В том числе 4 детей, которых передислоцировали в помещение детского сада данного населенного пункта. Жителям остальных домов оказана помощь по эвакуации домашнего скота с затопленной территории.

С 11 домохозяйств уже откачано 1,98 тыс. кубометров воды, работы продолжаются.

Аналогичная ситуация в селе Качуровка Подольского района, где подтопило 7 частных домохозяйств и подвалы. Спасатели с помощью мотопомп откачали 820 кубометров воды.
Также казана помощь в откачке 450 кубометров воды в трех домохозяйствах в селе Виноградовка Болградскго района.

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Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали о катастрофическом паводке в Западной Украине и прогнозах специалистов на будущее.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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