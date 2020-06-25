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Океан спутника Юпитера Европы может быть обитаем, утверждают ученые

Океан спутника Юпитера Европы может быть обитаем, утверждают ученые

Внутренний океан одной из лун Юпитера Европы может содержать живые организмы, считают ученые NASA. Их работа основана на компьютерном моделировании резервуаров под поверхностью ледяной оболочки Европы.

Расчеты специалистов из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Калифорнии показывают, что этот океан мог образоваться в результате распада минералов, содержащих воду.

Исследователи разработали свою модель, используя данные миссии NASA Galileo и космического телескопа Hubble, который был построен NASA совместно с ЕКА. В 2016 году компания Hubble обнаружила доказательства того, что шлейфы водяных паров извергаются с поверхности спутника Юпитера.

Полученные данные позволяют предположить, что такие океанические миры, как на Европе, могут быть сформированы путем метаморфизма, изменения состава и структуры горных пород под действием тепла, давления или других явлений.

Ученые полагают, что нагрев и повышенное давление, возможно вызванные естественными радиоактивными процессами или приливным движением, вызванным гравитацией Юпитера, приведут к разрушению водосодержащих минералов для высвобождения содержащейся воды.

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По материалам: u-f.ru

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