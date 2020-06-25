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Омская область получила оборудование для будущего мобильного «Кванториума»

Омская область получила оборудование для будущего мобильного «Кванториума»

В Омской области готовится к открытию мобильный детский технопарк «Кванториум», сообщает Министерство образования Омской области.

Сейчас педагоги получили новое оборудование, предназначенное для занятий в IT-квантуме и VR/AR-квантуме будущего технопарка.

Осенью в Омской области впервые отправится к отдаленным поселениям первый мобильный технопарк «Кванториум», который приобретут на средства, выделенные в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С его помощью планируется открыть для учеников сельских школ доступ к современной базе высокотехнологичного оборудования, вызвать у них интерес к инженерно-техническим профессиям.

Мобильный технопарк «Кванториум» представляет собой передвижной автомобильный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием для занятий по следующим направлениям (квантумам): IT-квантум, VR/AR-квантум, геоквантум, аэроквантум, промдизайнквантум, промробоквантум и хай-тек. Первый мобильный технопарк будет передвигаться по поселениям в Азовском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском и Черлакском районах.

В наборе инструментов мобильного «Кванториума» будут полноценное оптическое устройство для игр в виртуальной и дополненной реальности, контроллер движений рук, конструктор на основе платформы Arduino, работая с которым школьники смогут создавать собственные электронные устройства – от светодиодного фонарика до шагающего робота, компьютер размером с банковскую карту.

Планируется, что обучаться по программам мобильного технопарка будут ребята с 5-го по 11-й класс. В течение учебного года посетить его смогут более тысячи школьников, все занятия будут бесплатными.

# Общество
По материалам: edu.ru

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