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Определилось число участников чемпионата конкурса «Цифровой прорыв»

Определилось число участников чемпионата конкурса «Цифровой прорыв»Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Шесть тысяч российских ИТ-специалистов примут участие в онлайн-чемпионате конкурса «Цифровой прорыв», победители разделят призовой фонд в два миллиона рублей и попадут в финал. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За месяц участникам предстоит создать работающие решения для реальных кейсов. В частности, речь идет о разработок программ для рекрутинга, предоставления услуг по оформлению документов для населения и лабораторных исследований.

«Это финальное мероприятие летнего IT-марафона, который мы запустили перед началом очных этапов конкурса», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он отметил, что в ходе последнего онлайн-хакатона было создано более 300 цифровых решений, многие из которых уже сейчас проходят тест-драйв. Однако если в рамках последнего участники объединялись к команды, то в ходе чемпионата оцениваются индивидуальные достижения, пояснил он.

По итогам хакатона 15 победителей разделили приз в 1,5 миллиона рублей.

В финале «Цифрового прорыва» примут участие не только состоявшиеся специалисты, но и школьники. Участников ждут денежный призы, а также возможность пройти стажировку или трудоустроиться в ведущие компании. Общий призовой фонд составит 40 миллионов рублей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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