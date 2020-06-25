Основатель Pink Floyd напомнил Западу о победе русских над нацизмом "ради всего мира"

Вадим Карасев

Выиграл Вторую мировую войну и разгромил нацистов именно русский народ. Такое заявление сделал британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT.

Музыкант также подчеркнул, что особенно актуальным этот факт становится сейчас, когда западные страны "бряцают" перед Россией оружием и постоянно ей угрожают. Такие действия Запада, по его мнению, является "полным безумием".

Ранее, писал Ruposters, Роджера Уотерса внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма".

