Памфилова заявила, что Лобкова вычислили бы в любом случае

Алексей Вольцев

Павла Лобкова, пытавшегося дважды проголосовать по поправкам в конституцию, вычислили бы, даже если бы он об этом не рассказал, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее журналист и ведущий "Дождя" Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

"Он об этом заявил. Понятно, что это специально готовилось. Скажем так, проверка системы на прочность. Даже если бы он не заявил об этом, все равно бы его вычислили. Потому что у нас идет идентификация", - сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она напомнила, что ЦИК пока не стал распространять дистанционное электронное голосование по всей стране, потому что система еще не готова.

Нижегородской областью, потому что еще система не готова в масштабах России, могут быть и сбои - новое это дело", - добавила председатель ЦИК.