Педагоги старшего возраста могут отказаться от проведения ЕГЭ без санкций

Влада Некрасова

Педагоги старшего возраста могут отказаться от участия в организации проведения ЕГЭ без каких-либо санкций, сообщил врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

"Мы рекомендовали всем в первую очередь к организации экзамена в роли организаторов привлекать более молодых преподавателей в первую очередь. И рекомендация, в том числе Роспотребнадзора, была на то, чтобы возрастные участники этой процедуры, им организовать вовремя смену. Если есть переживания, что какие-то последствия за это будут, телефоны горячей линии есть, просьба нам позвонить, точечно отработаем, примем все меры, чтобы никаких санкций из-за этого отказа к этому учителю не было", - рассказал Музаев на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, могут ли педагоги в возрасте отказаться от участия в проведении ЕГЭ.