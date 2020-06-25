Пентагону приказали опубликовать разведданные о неопознанных летающих объектах

Вадим Карасев

Разведывательный комитет Сената США, возглавляемый сенатором Марко Рубио, проголосовал за предложение Пентагону объединиться со спецслужбами для проверки всех данных и разведданных о «неопознанных летающих объектах».

В законопроекте говорится, что Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием в федеральном правительстве единого, общего процесса сбора и анализа разведывательных данных о неопознанных воздушных явлениях, несмотря на их возможную угрозу.

Законопроект призывает целевую группу по неопознанным воздушным явлениям при Управлении военно-морской разведки (ONI) стандартизировать сбор данных и проверить, не связаны ли неопознанные летающие объекты с "враждебными иностранными правительствами” или тремя военными активами и объектами США.

Комитет попросил разъяснить, как агентства обмениваются информацией о неопознанных летающих объектах, кто за что отвечает, и «рекомендации, которые касаются увеличения сбора данных, расширения исследований и разработок, а также дополнительного финансирования и других ресурсов».

В апреле Пентагон опубликовал видео «неопознанных летающих объектов», которые ранее уже были обнародованы, пишет “Express“.

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