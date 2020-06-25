Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первая велогонка по Садовому кольцу прошла 100 лет назад

Первая велогонка по Садовому кольцу прошла 100 лет назад

Велосипедная гонка впервые состоялась в Москве 25 июня 1920 года по Садовому кольцу. Тогда по его улицам ходил трамвай, а мостовые были вымощены булыжником, так что организаторам пришлось столкнуться с множеством трудностей.

Велогонка стала большим событием, так как до Октябрьской революции такие масштабные соревнования никогда не проводились прямо на улицах. В соревнованиях участвовали 87 велосипедистов, их победителем стал москвич Григорий Козлов.

В 1992 году велогонка стала многодневным велотуром, который состоит из пяти кольцевых гонок. Сейчас она называется «Пять колец Москвы». Начиная с 2000 года, это соревнование входит в календарь шоссейных гонок Международного союза велосипедистов.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Ритуалы на дождевую воду: забыть бывшего, избавиться от вредных привычек, вернуть долги
Ритуалы на дождевую воду: забыть бывшего, избавиться от вредных
В Мексике число жертв землетрясения достигло десяти человек
В Мексике число жертв землетрясения достигло десяти человек
Российская нефть резко подорожала
Российская нефть резко подорожала
Потеряв контракт с Audi, Собчак собралась судиться с немецким изданием
Потеряв контракт с Audi, Собчак собралась судиться с немецким изданием
Шарлиз Терон рассказала об отношениях с Шоном Пенном
Шарлиз Терон рассказала об отношениях с Шоном Пенном
В Баня-Луке в ближайшие два года достроят русско-сербский храм
В Баня-Луке в ближайшие два года достроят русско-сербский храм
Данные миллионов ищущих работу россиян слили в сеть
Данные миллионов ищущих работу россиян слили в сеть
"Пластику груди я заслужила": звезда "Орла и решки" вставила импланты
"Пластику груди я заслужила": звезда "Орла и решки" вставила импланты
Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парада
Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до
Актеры поддержали пожилых людей на карантине
Актеры поддержали пожилых людей на карантине
В Польше «Газпром» заподозрили в «хитроумной игре»
В Польше «Газпром» заподозрили в «хитроумной игре»
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

Топ на сегодня

Болтон уничтожил все записи, а книгу о работе с Трампом писал по памяти
Болтон уничтожил все записи, а книгу о работе с Трампом писал
Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излучения
Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излучения
Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"
Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на богатых
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на

Еще по теме

Садовое кольцо в Москве открыли после велопарада
«Аннушка» побежала по Бульварному кольцу 108 лет назад
UCI подтвердил проведение международной велогонки "Пять колец Москвы"-2018 2-6 мая
Велогонщица Гниденко: за время отстранения соскучилась по атмосфере гонок