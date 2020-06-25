Первая велогонка по Садовому кольцу прошла 100 лет назад

Лидия Мартынова

Велосипедная гонка впервые состоялась в Москве 25 июня 1920 года по Садовому кольцу. Тогда по его улицам ходил трамвай, а мостовые были вымощены булыжником, так что организаторам пришлось столкнуться с множеством трудностей.

Велогонка стала большим событием, так как до Октябрьской революции такие масштабные соревнования никогда не проводились прямо на улицах. В соревнованиях участвовали 87 велосипедистов, их победителем стал москвич Григорий Козлов.

В 1992 году велогонка стала многодневным велотуром, который состоит из пяти кольцевых гонок. Сейчас она называется «Пять колец Москвы». Начиная с 2000 года, это соревнование входит в календарь шоссейных гонок Международного союза велосипедистов.