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Первые астраханские кафе вновь открыли свои двери для посетителей

Первые астраханские кафе вновь открыли свои двери для посетителей

В Астрахани, сегодня, 25 июня вновь начал функционировать ряд кафе, впервые после введения карантина.

Однако заведениям общепита позволено принимать клиентов лишь на летних верандах. Если заведению не повезло и такого “атрибута” у него нет, то работать оно может по-прежнему лишь в режиме доставки.

Как пишет издание “Арбуз”, пока что о возобновлении функционирования в режиме летних площадок объявило «Крем-Кафе», что на улице Урицкого, «Культовый бар», расположенный на Фиолетова. Заведение «На высоте» намерено принимать своих гостей на крыше «Премиум-Холла».

Скорее всего желающих вновь приобщиться к радостям посещения таких заведений окажется намного больше, нежели доступных мест. Напомним, что нескольким ранее астраханские власти анонсировали открытие домов отдыха и турбаз.

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По материалам: u-f.ru

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