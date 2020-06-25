Первые астраханские кафе вновь открыли свои двери для посетителей

Вадим Карасев

В Астрахани, сегодня, 25 июня вновь начал функционировать ряд кафе, впервые после введения карантина.

Однако заведениям общепита позволено принимать клиентов лишь на летних верандах. Если заведению не повезло и такого “атрибута” у него нет, то работать оно может по-прежнему лишь в режиме доставки.

Как пишет издание “Арбуз”, пока что о возобновлении функционирования в режиме летних площадок объявило «Крем-Кафе», что на улице Урицкого, «Культовый бар», расположенный на Фиолетова. Заведение «На высоте» намерено принимать своих гостей на крыше «Премиум-Холла».

Скорее всего желающих вновь приобщиться к радостям посещения таких заведений окажется намного больше, нежели доступных мест. Напомним, что нескольким ранее астраханские власти анонсировали открытие домов отдыха и турбаз.

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