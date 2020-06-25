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Первый в Кировской области мобильный «Кванториум» отправится летом в загородный детский лагерь

Первый в Кировской области мобильный «Кванториум» отправится летом в загородный детский лагерь

Первый в Кировской области мобильный технопарк «Кванториум» отправится летом в загородный детский лагерь «Вишкиль», сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя областного правительства Дмитрия Курдюмова.

Отмечается, что в новом учебном году он сможет приехать к школьникам 14 районов области.

На закупку и транспортировку «Кванториума» было направлено 17 миллионов рублей.

Мобильный технопарк поступил в регион в рамках реализации национального проекта «Образование». Его осмотрел глава региона Игорь Васильев.

«Мобильный технопарк проедет в этом году по 14 районам области. В нем можно заниматься внутри, и в школе развернуть инженерный класс. Я надеюсь, что это окажет существенную помощь детям в принятии решения о своей будущей профессии, потому что они воочию смогут увидеть, что такое труд инженера, конструктора», – сказал Васильев.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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