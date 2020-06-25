"Пластику груди я заслужила": звезда "Орла и решки" вставила импланты

Вадим Карасев

31-летняя Натали Неведрова призналась, что сделала пластику груди. Экс-ведущая "Орла и решки" вставила импланты.

Натали Неведрова выложила на своей странице в инстаграме фото, на котором она позирует на больничной койке после операции. На снимке можно увидеть известную телеведущую с поддерживающим бандажом на груди.

"Как говорит мой врач, маммопластику я заслужила, откормив двоих детей молоком. Вопрос о том, чтобы не кормить - не стоял. Я знаю, как это важно. После завершения ГВ с Мари-Николь грудь высохла на фоне сильного похудения, но через 1,5 года пришла в норму. Да, она чуть изменилась, но не заставляла меня комплексовать. А вот к году второго ребенка она изменилась сильно. Так, что помимо восполнения объема, пришлось делать подтяжку", - написала звезда.

По словам Натали Неведровой, впервые она задумалась о маммопластике, когда выбирала платье для ведения мероприятия. Тогда ей пришлось отказаться от понравившегося наряда в пользу того, который был с закрытой спиной и возможностью надеть бюстгальтер пуш-ап.



Мне выполнили якорную подтяжку и восполнили объем круглыми имплантами Ментор 275 мл. Дополнительно эстетически поправили растянутую кожу над пупком. Как будет виден результат - покажу.

Как признается Неведрова, грудь всегда была ее уязвимым местом. По словам звезды, в подростковом возрасте она плакала у мамы на коленях, жалуясь на то, что у всех есть формы, а у нее нет, и ребята во дворе постоянно называли ее "доской".

А потом у меня выросла идеальная во всех отношениях грудь. Красивая упругая яблоковидная трешка, переходящая в 4ку. И она стала предметом моей гордости. На фото в карусели я до первой беременности в моем мЕньшем весе 48 кг. Обратившись к доктору, я попросила вернуть то, как было.

Как писал NEWSTES, ранее Настя Ивлеева рассказала о необычных съемках для популярного тревел-шоу "Орел и решка". Звезда отправилась в берлинский свингер-клуб посмотреть на совокупляющихся людей.