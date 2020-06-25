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Подсчитаны потери глобального бизнеса из-за коронавируса

Подсчитаны потери глобального бизнеса из-за коронавирусаФото: Mario Tama / Getty Images

Глобальные потери малого и среднего предпринимательства (МСП) составят по меньшей мере 126 миллиардов долларов в 2020 году. О подсчетах говорится в докладе «Перспективы конкурентоспособности МСП» Международного торгового центра (МТЦ).

Пандемия коронавируса привела к разрушению цепочек поставок по всему миру и оказала разрушительный эффект на торговлю. Уже в первый месяц эпидемии более 55 процентов малых и средних предприятий по всему миру ощутили эффект коронавируса. Больше всего убытков понесла сфера услуг. На сферу МСП по всему миру повлияли ограничения в США, Китае и странах Евросоюза, на которых с точки зрения цепочек поставок завязаны 63 процента глобального импорта и 64 процента экспорта.

Из-за остановок заводов в США, Евросоюзе и Китае многомиллиардные потери ждут не только предприятия в этих странах, но и бизнес в развивающихся экономиках. Например, африканские МСП, работающие на экспорт, потеряют более 2,4 миллиарда долларов, из которых 70 процентов вызваны ограничениями в ЕС.

В мае Азиатский банк развития (АБР) спрогнозировал мировой экономике потери до 8,8 триллиона долларов в 2020 году. Если деловая активность восстановится за три месяца, потери достигнут 5,8 триллиона долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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